Pará tem o 6º etanol mais caro do Brasil, atesta pesquisa do Dieese

Pesquisa divulgada nesta semana pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra que o Estado do Pará tem o preço mais alto do Brasil pelo litro do Etanol, combustível que, dada a conjuntura de clima quente, não compensa em nada em relação à gasolina, como afirmam experientes motoristas. O estudo foi produzido com base em dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do produto vendido em postos de combustíveis no mês passado (Maio/2022), nos primeiros cinco meses deste ano (Janeiro-Maio/2022) e também nos últimos 12 meses.



Segundo as análises do Dieese/PA, em maio passado, o preço do médio do litro do Etanol consumido no Pará voltou a ficar mais caro. Nos balanços de preços deste ano (Janeiro-Maio/2022) e nos últimos 12 meses, o preço do produto também apresenta alta que, como sempre, supera a inflação.



Os dados da ANP mostram que no Pará, a trajetória de alta no preço médio do litro do Etanol foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Maio/2021, o litro do produto foi comercializado em média em postos de combustíveis ao preço R$ 5,100; encerrou o ano passado (Dezezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 6,176. No inicio deste ano (Janeiro/2022), custava R$ 6,140; R$ 6,190 em abril e, no mês passado (Maio/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 6,317.

Com isso, o preço médio do litro do Etanol no Pará ficou 2,05% mais caro no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abril/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, nos cinco primeiros meses deste ano, o produto apresenta alta de 2,28%; já nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço médio do litro do Etanol no Pará alcançou quase 24,00% contra uma inflação calculada em torno de 12,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Com esta nova alta verificada no mês passado, o Pará encerrou maio como o segundo Estado da Região Norte que em média comercializou o litro do Etanol mais caro e também foi sexto mais caro de todo o Pais.



Em média, o preço do litro de Etanol mais caro no país, registrado no mês passado (Maio/2022), foi comercializado no Estado do Rio Grande do Sul, ao custo de R$ 6,643, seguido do Amapá, com o preço médio de R$ 6,501; Rio de Janeiro, R$ 6,459; Ceará, R$ 6,455; Santa Catarina, R$ 6,412; Pará, R$ 6,317; Rio Grande do Norte, R$ 6,230; Espirito Santo, R$ 6,213; Roraima, R$ 6,207 e o Estado do Piauí, com o preço médio de R$ 6,179.



O Dieese/PA também analisou o preço do litro de Etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém (Capital) e nos demais municípios do Estado do Pará. Em Belém Capital, no mês passado (Maio/2022), o litro do Etanol voltou a ficar mais caro. O preço do litro do produto foi comercializado em média em postos de combustíveis ao custo de R$ 6,343 com os preços variando entre R$ 5,930 a R$ 6,749.



O Estudo do Dieese/PA mostra ainda que no mês passado (Maio/2022), entre os municípios paraenses, Conceição do Araguaia foi quem em média comercializou o litro de Etanol mais caro, custando R$ 7,333, seguido de Santarém, com o preço médio de R$ 7,066; Xinguara, R$ 6,964; Parauapebas, R$ 6,884; Marabá, R$ 6,428; Itaituba, R$ 6,406; Belém, R$ 6,343; Castanhal, R$ 6,291; Redenção, R$ 6,231; Abaetetuba, R$ 6,086 e Ananindeua, com o preço médio de R$ 6,062.



