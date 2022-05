Pará tem o quarto mais alto preço do Brasil pelo litro do óleo diesel

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou novo estudo baseado em dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do óleo Diesel comercializado em postos de combustíveis do Estado do Pará no mês passado (Abril/2022), nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril) e também nos últimos 12 meses. O levantamento mostra que no Estado do Pará, o preço médio do litro do produto continua em alta. Ainda de acordo com as analises do órgão, a alta no primeiro trimestre já alcança os 22,00%.



O estudo mostra a trajetória de preços médios do litro do Óleo Diesel comercializado em postos de combustíveis no Estado do Pará, que foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Abr/2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado a R$ 4,427; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 5,730. No inicio deste ano (Janeiro/2022), já custava R$ 5,836; R$ 6,677 em março e, no mês passado (Abril/2022), com nova alta, foi comercializado em média a R$ 6,989, poucos centavos para encostar no preço da gasolina e, em alguns postos, se equiparando.



Com isso, o preço médio do litro do Óleo Diesel no Pará ficou quase 5,00% mais caro no mês passado, em relação a março. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no Balanço dos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), o produto apresenta alta acumulada de quase 22,00% contra uma inflação calculada em 4,49% (INPC/IBGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do Diesel alcançou quase 58,00%, percentual também superior à inflação calculada em de 12,47% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Ainda segundo as análises do Dieese/PA, com esta nova alta, o Pará encerrou o mês passado (Abril/2022), como o segundo Estado da Região Norte que em média comercializou o litro do produto mais caro e também foi quarto mais caro de todo o Pais. Tamém no mês passado, em média o preço do litro do Óleo Diesel mais caro do país, foi comercializado no Estado do Acre, com o custo de R$ 7,473, seguido do Estado do Piauí com o preço médio de R$ 7,115; Mato Grosso com o preço médio de R$ 7,060; Pará com o preço médio de R$ 6,989; Bahia com o preço médio de R$ 6,966; Rio Grande do Norte com o preço médio de R$ 6,959; Ceará com o preço médio de R$ 6,958; Rondônia com o preço médio de R$ 6,933; Roraima com o preço médio de R$ 6,931 e do Estado do Maranhão com o preço médio de R$ 6,906.



O estudo do Dieese/PA também fez uma análise do preço do médio do litro do Diesel comercializado em postos de combustíveis de Belém (Capital) e também em alguns municípios do Estado do Pará. De acordo com as análises, em Belém Capital, no mês passado (Abril/2022), preço do litro do produto comercializado em postos de combustíveis voltou a ficar mais caro, custando em média R$ 7,051, com os preços variando entre R$ 6,580 a R$ 7,550. Entre os municípios paraenses, Parauapebas foi o que em média comercializou o litro do Diesel mais caro, custando cerca de R$ 7,527, seguido de Alenquer, com o preço médio de R$ 7,500; Cametá, R$ 7,258; Conceição do Araguaia, R$ 7,222; Marabá, R$ 7196; Redenção, R$ 7,118; Paragominas, R$ 7,107; Bragança, R$ 7,062; Altamira, R$ 7,036; Santarém, R$ 7,001; Ananindeua, R$ 6,814; Xinguara, R$ 6,790; Castanhal, R$ 6,771; Abaetetuba, R$ 6,741 e de Itaituba, com o preço médio de R$ 6,672.



Imagem: Reprodução