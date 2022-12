Pará têm os maiores percentuais de crescimento de receitas correntes até outubro

O Pará apresenta um dos maiores crescimentos (26%), em termos percentuais, das receitas correntes no 5º bimestre de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021.

O Pará teve boa performance na relação entre a Receita Corrente Própria (61%) e as Transferências Correntes (39%), mostrando a evolução da arrecadação própria. Na composição das Despesas em relação à Receita Total, o Pará, no 5º bimestre de 2022, apresentou o seguinte resultado: Despesas de Custeio, 28%; Despesas de Pessoal, 51%; Investimentos, 13% e 3% em Serviços da Dívida.

As informações fazem parte do Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos estados + DF do 5º bimestre de 2022, publicado na terça-feira passada (20), pelo Tesouro Nacional. O RREO em Foco – Estados e DF traz os principais dados da execução orçamentária das 27 unidades da federação, feito com base nos documentos que os próprios entes subnacionais publicam no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, gerido pelo Tesouro. A publicação avalia indicadores relacionados a boa gestão dos entes subnacionais.

Outro ponto positivo do Pará e que mostra saúde fiscal, apontado no Relatório, é sobre despesas empenhadas e liquidadas em restos a pagar. O percentual de restos a pagar pagos ao longo do ano é um indicativo da dificuldade de pagar despesas antigas. Pernambuco (80%), Paraíba (79%) e Pará (79%) foram os estados que mais quitaram seus Restos a Pagar em relação ao volume que foi inscrito em 31 de dezembro do ano passado.

A poupança corrente, que é o valor das receitas correntes menos as despesas correntes empenhadas é outro indicador de boa gestão de um estado. Se for positivo aponta para a autonomia em realizar investimentos com recursos próprios; quando é negativo mostra a dependência de receitas de capital para realizá-los. O Pará alcançou 20% neste indicador. Amapá com 43% e Mato Grosso com 39% foram os estados que alcançaram os maiores percentuais de poupança corrente em relação à RCL.

Confira, aqui, mais informações do Relatório Resumido de Execução Orçamentária em Foco dos estados + DF do 5º bimestre de 2022.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Agência Pará