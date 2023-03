Pará tem protagonismo em ações de combate às mudanças climáticas

Comemorado em 16 de março, o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas também é motivo de celebração no Pará, onde o governo estadual realiza desde 2019 uma série de iniciativas para o combate à problemática, como políticas e planos e seus desdobramentos, realização de e participação em eventos, e protagonismo regional e nacional na agenda ambiental.

Entre as iniciativas, podem ser citadas:

Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e seus eixos; Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC); Comitê Gestor do Sistema Estadual Sobre Mudanças Climáticas (Coges-Clima); Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climáticas (já foi realizada a quarta edição em 2022); Plano Estadual de Bioeconomia; participação e atual liderança no Consórcio Amazônia Legal; participação em eventos nacionais e internacionais da agenda ambiental e consequentes parcerias, dentre outros.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’de Almeida, o Pará está comprometido em fazer a sua parte, cumprindo também o que se apresenta no Acordo de Paris, que possui como meta manter o aumento da temperatura do planeta abaixo dos 2 ºC.

“Para isso, instituiu, ainda em 2020, a Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) que é o alicerce para as ações realizadas no Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA). Este possui ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima que perpassam desde a ações de redução das emissões de gases efeito estufa, preservação da floresta e geração de emprego e renda. Além disso, o Pará é o único estado brasileiro a ter um Plano de Bioeconomia, lançado na última Conferência do Clima, no Egito, e que já possui ações concretas sendo realizadas, e que propõe a mudança do uso do solo com soluções baseadas na natureza”, cita o gestor.

O Pará é também um dos estados que está saindo na frente para elaborar o seu redd+, que vai torná-lo apto a receber e distribuir benefícios pelos esforços na redução de emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação florestal e, paralelamente a isso elaborando o seu Plano de Restauração Florestal.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará