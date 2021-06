Pará tem R$ 4 bilhões em contratações em 2020

Um total de R$ 63,9 bilhões foi aplicado com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) pelo Banco da Amazônia (BASA) na Região Norte. Tal valor foi aplicado em mais de 738 mil projetos, com priorização aos pequenos portes. Só no ano de 2020, no Pará, os recursos alcançaram R$ 4 bilhões em contratações no ano passado.

O Banco da Amazônia é a principal instituição financeira de fomento do governo federal na Região Norte há 31 anos.



Do montante, 66% foram destinados a empreendimentos de pequeno porte. Somente em 2020, primeiro ano da pandemia da covid-19, foram aplicados na Região Norte R$ 10,5 bilhões, sendo que R$ 597 milhões foram direcionados aos pequenos empreendedores.

Segundo a gerente executiva de Planejamento, Márcia Mithie, o FNO responde por 65% do crédito de fomento da Região Norte.

“A participação do FNO é importante para cada Estado do Norte do país”, informou.

No Pará, o Fundo responde por 74,17% do crédito.

“A missão do FNO é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em concordância ao plano nacional de desenvolvimento regional”, acrescentou.



O pecuarista Gustavo Grotto, morador de Novo Repartimento, foi um dos alvos da ação creditícia do Banco da Amazônia. Ele obteve financiamento com recursos do FNO para investimento em pecuária de corte. Com o aporte financeiro, ele comprou matrizes, um trator com implementos para fazer a reforma das pastagens, tronco e balança para melhorar o manejo e controle, além de cercas para melhor dividir as pastagens. A parceria fez sua fazenda crescer com sustentabilidade. Agora, ele investe na fruticultura.

“Fui atrás da realização de um sonho que foi criar um projeto de frutas amazônicas, que é o que realmente amo”, relatou.

Foto: Reprodução / Divulgação