Pará tem sete nadadores no Campeonato Brasileiro Júnior de Verão

Sete paraenses já estão na cidade do Rio de Janeiro (RJ) para participar do Campeonato Brasileiro Júnior de Verão – Troféu Júlio de Lamare, realizado no Clube de Regatas Flamengo. Os nadadores têm o incentivo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Iniciada na terça-feira (06), a competição prossegue até o próximo sábado (10).

Os atletas Estephany Solano, Lucas Gomes, Carlos Henrique e Heitor Moura são atendidos pelo Programa Bolsa Talento, da Seel. Estephany disputará as provas de 100 e 200 metros borboleta, 100 m costas, 100 m livre e 200 m medley. Lucas estará nas provas de 100 metros borboleta e 200 m medley. Carlos Henrique vai disputar as provas de 200 metros costas, 200 m borboleta e 100 m borboleta, enquanto Heitor estará na piscina nas provas de 50 m e 100 m livre, 100 m borboleta e 100 m costas.

Criado pela Lei 7.119/2008, o Programa Bolsa Talento é uma iniciativa do Governo do Pará destinada a estimular o desenvolvimento físico, social e psicológico de atletas contemplados em modalidades olímpicas, paralímpicas e amadoras. O programa vem aumentando o número de atletas que representam o Pará em competições regionais, nacionais e internacionais.

Apoio – “É importante esse suporte da Secretaria para que os atletas possam realizar uma excelente competição, e que tragam resultados positivos para o Estado do Pará”, ressaltou Nivan Noronha, secretário de Estado de Esporte e Lazer.

Na disputa do Campeonato Brasileiro estão ainda os nadadores Alan Matos, que disputará a prova de 100 metros costas; Iverson Júnior, nos 100 m e 200 m costas, e Douglas Silva, nos 100 m e 200 m peito, e 50 m e 100 m livre.

“É mais um desafio a ser enfrentado. Estou me preparando para obter bons resultados, e não tem como não pensar em medalhas. Sabemos as dificuldades e desafios, mas sei também que há uma grande possibilidade de trazer a tão almejada medalha”, disse o atleta Douglas Silva.

O Campeonato Brasileiro Júnior de Verão – Troféu Júlio de Lamare é realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), e tem a finalidade de desenvolver o intercâmbio desportivo em todo o território nacional, colaborando com a difusão e apuro do nível técnico de alto rendimento da natação brasileira.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação