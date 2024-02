Pará terá novos voos regionais, nacionais e internacionais pela Azul

O governador Helder Barbalho, o presidente da companhia aérea Azul, John Rodgerson, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciaram nesta segunda-feira (19), em Campinas (SP), a expansão da malha aeroviária no Pará, com novos voos entre Belém e outros municípios, a ampliação para três voos diários entre Belém e São Paulo e a operação de voo diário entre Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Belém.Foto: Marco Santos / Ag. Pará

O anúncio, feito no hangar da Azul, também envolveu a articulação do Estado para mudança no modelo de aeronave utilizado pela companhia na rota entre Belém e Salinópolis, nordeste paraense. O objetivo é sair do modelo Caravan, que tem capacidade para até 12 passageiros, para o modelo ATR, que pode transportar até 70 passageiros.

Helder Barbalho ressaltou que os novos voos terão impacto direto no avanço do turismo e desenvolvimento socioeconômico do Estado. “Estamos fortalecendo as relações do Pará com os Estados Unidos para o turismo internacional, fortalecendo o turismo nacional colocando três voos por dia entre Belém e São Paulo, mas também avançando com os voos regionais”, destacou.

“Quero anunciar aqui mais um voo regional entre Belém e o município de Ourilândia do Norte (no sudeste) e, logo em seguida, vamos avançar em três novos voos interligando Belém a São Félix do Xingu (sudeste), Redenção (sul) e Oriximiná (oeste). Com isto, todas a regiões podendo ter voos regionais. São medidas que impulsionam cada vez mais o turismo em diferentes regiões do nosso Estado”, reiterou o governador.

Plotagem especial – Durante a visita técnica ao hangar da Azul, o governador e o ministro foram convidados pelo presidente da companhia para conhecer a nova plotagem realizada em uma aeronave da companhia em homenagem ao Pará .

A aeronave foi personalizada com traços culturais paraenses, com a grafia referente à aplicada pelas embarcações, além dos traços marajoara, incluindo o búfalo, peixe, carimbó e o tradicional açaí.

Ao longo do ano, 10% da frota da Azul receberão design especial, apresentando diferentes destinos brasileiros e promovendo o Programa “Conheça o Brasil Voando”, junto com a logomarca do Governo Federal.

Destinos brasileiros – A visita técnica fez parte do lançamento do “Conheça o Brasil Voando”, uma parceria da Azul com o Ministério do Turismo, Ministério de Portos e Aeroportos e apoio do Governo do Pará .

“Essa parceria é um marco significativo e muito especial para nós, da Azul, pois reflete nosso compromisso de destacar a riqueza dos destinos brasileiros desde o início. Nossa missão sempre foi permitir que nossos clientes desfrutassem da beleza e diversidade do País de forma única. Acreditamos no turismo nacional, e isso nos motivou a investir na aviação regional, atendendo pelo menos 100 cidades com exclusividade”, afirmou John Rodgerson.

“O Programa Conheça o Brasil Voando é uma ação que busca estimular o brasileiro a conhecer mais seu próprio País. Há diversos Brasis a serem desbravados e experimentados. Somos o único País do planeta com seis biomas. A parceria com a Azul é fundamental para mobilizar o turista nacional a viajar, se divertir e, ao mesmo tempo, contribuir para a geração de riqueza, emprego e renda à população. Vem Conhecer o Brasil Voando!”, completou o ministro Celso Sabino.

De acordo com informações da Azul, a partir de maio começam os três voos diários entre São Paulo, partindo do Aeroporto de Guarulhos, para Belém. A vendas iniciam no dia 29 de fevereiro pelos canais oficiais da companhia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará