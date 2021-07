Pará teve mais de 1.400 ocorrências de falta de energia causadas por pipas em junho, diz Equatorial

Concessionária faz um novo alerta neste mês de julho, já que o número registrado é metade de todas as ocorrências entre janeiro e maio.

A brincadeira com pipas causou mais de 1.400 ocorrências de falta de energia no Pará em junho, segundo a Equatorial Pará.

A concessionária faz um novo alerta neste mês de julho, já que o número registrado no mês passado é praticamente metade de todas as ocorrências registradas entre janeiro e maio.

As cidades com maior número de casos em junho foram Belém, com 295; Santarém, com 89 e Castanhal, com 56.

A Equatorial informou que o número de quedas de energia ocasionadas por pipas em todo o estado cresce anualmente.

Em 2017, foram registradas 2.000 interrupções;

em 2018, o número subiu para 2.100;

em 2019, 3.116

e em 2020 ficou em torno de 7 mil ocorrências.

O gerente de Operação da empresa, Luís Felipe Leal, lembrou da importância dos cuidados. “Nós estamos em julho, mês no qual as brincadeiras tendem a ficar mais intensas, então é essencial que as crianças e jovens tenham consciência de empinar pipas o mais afastado possível da fiação elétrica. O ideal é procurar campos abertos para praticar a brincadeira”, orienta.

Outro alerta da concessionária é sobre as subestações de energia, que são áreas altamente restritas e somente pessoas autorizadas podem entrar. O alerta é para que jamais ninguém entre em uma subestação, pois o perigo é muito grande para quem não é habilitado e um acidente pode ser fatal.

Orientações: