Pará vai flexibilizar uso de máscaras em ambientes abertos

O governador Helder Barbalho informou, via Twitter, que, a partir de amanhã, terça-feira, será feita a flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos em todo o Estado do Pará, obedecendo as restrições sanitárias e os critérios de cada prefeitura. Nos ambientes fechados, tipo ônibus, repartições e estabelecimentos comerciais, o uso da máscara ainda permanece obrigatório.

A medida decorre do fato de terem baixado os índices de internação e de óbitos por covid-19 no Estado do Pará, onde segue em ritmo acelerado a campanha de imunização, em alguns locais, já com a quarta dose de reforço para pessoas acima dos 80 anos.



“O Governo do Estado do Pará informa que os números de casos do Coronavírus estão em queda em todo o Estado e, felizmente, sem pressão no sistema de saúde. Comparando janeiro com março deste ano, houve uma redução de 99% no número de casos de Covid-19, no Pará, graças ao avanço da vacinação no Estado. Com a previsão de queda do contágio, obedecendo aos critérios da ciência, com dados analisados pelo Comitê Científico da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), estamos anunciando a não obrigatoriedade do uso de máscaras em LOCAIS ABERTOS, a partir desta terça-feira (29). A decisão respeita a autonomia dos municípios. Em lugares fechados a máscara continua necessária, por enquanto”.