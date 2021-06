Pará vai pagar auxílio a novas categorias profissionais

Nesta nova rodada do programa serão contemplados taxistas, mototaxistas, motofretistas, motoristas de van, de transporte escolar e de aplicativo.

rante cumprimento de agenda no município de Marituba, na região metropolitana de Belém, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, anunciou o início do pagamento do Renda Pará R$ 500 para a categoria dos motoristas e mototaxistas. O calendário de pagamento já inicia nesta sexta-feira (18), para os nascidos em janeiro e fevereiro. A iniciativa faz parte das ações do Governo do Estado para garantir renda à população paraense mais vulnerável.

“Através desse auxílio continuamos dando apoio às categorias que mais perderam renda nesse período de pandemia, ajudando trabalhadores e trabalhadoras a dar continuidade na prestação de serviços à nossa população. Serão quinhentos reais de ajuda, que começam agora, sexta-feira, dia 18. A partir da próxima semana, seguimos com o pagamento, de segunda a sexta, de acordo com o mês de nascimento de cada beneficiário. Vamos juntos nos proteger, usar máscara, nos vacinar, mas também cuidar para que as pessoas tenham condição de continuar a sua jornada, garantindo renda à população”, frisou o governador do Estado, Helder Barbalho.

21 de junho – nascido em março e abril

22 de junho – nascidos em maio e junho

23 de junho – nascido em julho e agosto

24 de junho – nascidos em setembro e outubro

25 de junho – nascido em novembro e dezembro

