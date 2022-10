Pará vence Maranhão e conquista vaga ao Brasileiro de Basquete Masculino Sub-18

O basquete masculino do Pará venceu a Etapa Regional Norte 2 do Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-18, realizada em Belém, no final de semana, tendo como local o ginásio Osvaldo Freitas, do Sesi – Almirante Barroso, no bairro do Marco. A disputa aconteceu com o Maranhão por meio do play-off melhor de três jogos. Os paraenses venceram dois: 54 x 37; 45 x 42.

O Pará, agora, se prepara para o campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, ainda neste mês: 24 a 29, com participação de doze seleções, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais.

O certame nacional tem a organização da Confederação Brasileira de Basketball – CBB.

A equipe paraense tem o comando do técnico Dennys Tavares, do Remo, clube que cedeu a maioria dos jogadores ao selecionado.

FORA

No feminino, a equipe não teve o mesmo desempenho do masculino e sofreu duas derrotas para as maranhenses, detentoras da vaga ao brasileiro.

Imagem: FPB/Divulgação