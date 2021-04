Parabéns ao Presidente da ALEPA Deputado Chicão

Parabéns ao Deputado Chicão, que Deus proporcione muita saúde e prosperidade. O grupo Marajoara de Comunicação, na pessoa do empresário Carlos Santos deseja felicidades e muita saúde. Que continue lutando pelo nosso Estado, fazendo um belo trabalho voltado a luta pela defesa e garantia dos direitos da população.

Pelas redes sociais, o presidente da Assembleia Legislativa recebeu homenagens de Parlamentares da ALEPA que usaram suas contas nas redes sociais para homenagear o Deputado Chicão, que nesta segunda-feira (19) celebrou seu aniversário. Nas postagens, deputados e amigos destacaram as suas qualidades, em defesa da democracia, justiça social, tolerância e pluralidade.

Deputado Estadual – MDB

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, líder do governo na legislatura passada, o deputado estadual Chicão está no exercício do quarto mandato, desenvolvendo as atividades de parlamentar no plenário e nas comunidades dos municípios paraenses.

Como presidente da Alepa trabalha em harmonia com os demais parlamentares para ajudar o governo do Estado a promover melhor qualidade de vida à toda população do Pará.

História de lutas.

A história política de Chicão começou em Ananindeua onde exerceu três mandatos consecutivos de vereador, três vezes presidente da Câmara municipal e vice-prefeito e depois deputado estadual.