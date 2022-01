Paraense acorda com novo preço de gasolina e diesel nas bombas

Quem esteve nos postos de combustíveis de Belém na manhã desta quarta-feira, 12, teve a ingrata surpresa de encontrar a gasolina e o diesel S10, litro com amentos, respectivos, de 4,85% e 8,85%. Os reajustes foram anunciados ontem pela Petrobras, os primeiros do ano novo de 2022.

De acordo com o que verificou a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, a média dos preços da gasolina está em R$ 6,80 a até R$ 7,04. No entanto, antes mesmo de o reajuste ser anunciado, já havia postos de combustíveis comercializando o produto com valor superior a R$ 7,40 na capital paraense.

No ano passad, a última alteração no preço da Gasolina na Refinaria promovida pela Petrobras ocorreu no dia 14/12/2021, com recuo de preço de 3,13%. Somente no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a alta acumulada no preço do produto na alcançou 61,00%.

Em relação ao Diesel, no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), a última alteração no preço na Refinaria promovida pela Petrobras ocorreu no dia 25/10/2021, com aumento de 9,15%. Somente no ano passado, a alta acumulada no preço do produto na Refinaria alcançou 65,00%.

Os impactos nos reajustes dos preços dos combustíveis, seja qual for, são imensos na bolsa do paraense assalariado, uma vez que quando ocorrem tais aumentos, esses vêm com um efeito dominó, ou seja, atingindo vários outros setores que acabam encarecendo por causa da frequente mudança de preços principalmente na gasolina e diesel.

Foto: Reprodução Internet