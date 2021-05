Paraense brilha no teatro, na tv e produz para a Netflix e Discovery Channel Brasil

Uma expressão ouvida de longe: “Luz, câmera, ação!” A frase tão comum na televisão, cinema e publicidade não é nem um pouco desconhecida de paraense que já integrou elenco de apoio de Globo, tais como “Avenida Brasil” e que continua atuando nos palcos de teatros, dirigindo, produzindo e organizando longas, curtas e documentários para a Netflix ou Discovery Channel Brasil. Falamos do ator, diretor, produtor e roteirista Silvio Sá, 38 anos, 30 de carreira, posto que começou no mundo artístico aos 8 anos de idade. Apesar dos grandes e graves efeitos da pandemia do novo coronavírus que se instalou no mundo, esse paraense continua em francas atividades. No momento, Sá participa da produção de uma série que terá 12 capítulos filmada no nordeste para a Netlix.

“Apesar de tudo, do isolamento social, a gente tem trabalhado muito, porque, devido às medidas de segurança sanitária, com todas as restrições de cuidados, isso tudo força uma demanda maior de atividades para que possamos continuar produzindo com segurança, mas o importante é dizer que não paramos. Estou participando da produção dessa série que, tudo o que posso dizer, é que será gravada no Nordeste”, explica Silvio Sá.

Paralelo a esse trabalho, Silvio Sá continua suas atividades, como diretor e ator, no espetáculo “Barrela – Os dois lados da moeda”, de Plínio Marcos. “Este espetáculo já está há um bom tempo e cartaz, agora de forma on-line, mas nossa expectativa é que voltemos o quanto antes aos palcos para repetir o sucesso e agradar o público, nosso maior objetivo”.

Outro espetáculo citado por Silvio Sá é o “Velório à Brasileira”, de Azis Bajur, que está em cartaz totalmente on-line e que tem sua direção.

Outro espetáculo em que atuou foi “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco, “Capitães de Areia”, de Jorge Amado.

NOVELAS

Além de “Avenida Brasil”, Silvio Sá recorda que também fez parte do elenco de apoio das novelas “Pé na Jaca”, “Salve Jorge” e “A Padroeira”. No entanto, “em Avenida Brasil, somente no final da trama que eu fui me dar conta da grandiosidade da trama e da produção que ainda é exibida em vários países pelo mundo afora. Avenida Brasil foi uma das maiores novelas já produzida por um canal de televisão brasileiro”.

No Cinema, Silvio Sá, que sempre faz questão de lembrar de sua origem de paraense, também diz se orgulhar de ter contracenado com atores de renome em “Araguaia – Uma conspiração do silêncio”, de Ronaldo Duques; de “Tropa de Elite II”, de José Padilha, além do curta-metragem “Homem – Sois”, de Costa Rebelo.

DOCUMENTÁRIO

Destaca o diretor paraense que produziu, no Pará, para o Discovery Channel Brasil, um documentário que mostra a vida simples e de muito trabalho dos pescadores que trabalham na região nordeste do Pará, especialmente em Salinópolis, São João de Pirabas e Bragança, entre outros. “Nesse trabalho, com cenário paraense, com atores paraenses de vida cotidiana e figurantes paraense, a gente procura mostrar para o mundo como é a vida dos pescadores e desses comunidades pesqueiras que habitam a região do Salgado Paraense no coração da Amazônia”. E acrescenta que é um trabalho gratificante, porque, como artista, ele pôde mostrar ao mundo como é a vida de um dos lados do paraense, já que este Estado é uma nação com inúmeras diversidades, a dicotomia entre o metropolitano e o interiorano, que há em todos os cantos, mas que, no Pará, tem peculiaridades a serem observadas.

Conta ainda Silvio Sá que nesses documentários, ele participa como produtor e, em alguns casos, acaba atuando propriamente dito, a depende da missão que lhe for confiada pelo canal produtor. Muitas vezes, afirma, querem que ele providencia localização, cenário, figurantes; em outras, querem que participe, que tenha …

