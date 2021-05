Paraense campeão do UFC promete nocaute contra mexicano: ‘Vai ser no primeiro round’

Retorno de Deiveson Figueiredo ao octógono ocorre no próximo dia 12 de junho

O paraense Deiveson Figueiredo, campeão dos moscas (até 56,7 kg) do UFC, volta ao octógono no próximo dia 12 de junho, no UFC 263. O adversário é o mesmo do empate de dezembro do ano passado, o mexicano Brandon Moreno. Antes da luta entre os dois, que vale o cinturão de Deiveson, a equipe de O Liberal conversou com o lutador marajoara.

“É uma grande responsabilidade, sou o alvo a ser batido. Estou sempre mudando de estratégia e ritmo de luta, para que eles não possam me estudar e me tirar esta preciosidade que conquistei (o cinturão), ao longo de todo esse sofrimento que passei. Quero que fique no Pará por muito tempo”, comentou.

Aos 33 anos de idade, e com um cartel de 20 vitórias em 22 lutas na carreira, Deiveson Figueiredo vive a melhor fase da sua vida profissional. Com uma invencibilidade de seis lutas – sua primeira e única derrota aconteceu em 2019, diante de Jussier Formiga. Contra Brandon, o paraense de Soure afirma que vai para decidir logo nos primeiros momentos do combate.

“Nós revemos a luta [do empate] várias vezes e em todas as vezes conseguimos ver uma vitória contra ele na primeira luta. Tiraram ponto meu, lutei com ele após uma infecção, não estava 100%. Tive um camp [preparação] completo. Estou treinando para nocautear ele, se ele parar na minha frente, pode ter certeza que vou pegá-lo e vai ser no primeiro round”, concluiu.

Confira o card do UFC 263:

12 de junho de 2021, em Glendale (EUA):

CARD PRINCIPAL (às 23h, horário de Brasília)

Peso-médio: Israel Adesanya x Marvin Vettori

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-meio-médio: Leon Edwards x Nate Diaz

Peso-meio-pesado: Paul Craig x Jamahal Hill

Peso-meio-médio: Demian Maia x Belal Muhammad

Peso-leve: Drew Dober x Brad Riddell

CARD PRELIMINAR (às 19h15, horário de Brasília):

Peso-mosca: Lauren Murphy x Joanne Calderwood

Peso-pena: Steven Peterson x Chase Hooper

Peso-pesado: Carlos Boi x Jake Collier

Peso-leve: Fares Ziam x Luigi Vendramini

Peso-pena: Hakeem Dawodu x Movsar Evloev

Peso-galo: Karol Rosa x Sijara Eubanks

Peso-leve: Matt Frevola x Frank Camacho

Peso-médio: Eryk Anders x Darren Stewart

Peso-galo: Pannie Kianzad x Alexis Davis

