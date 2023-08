Paraense conquista pódio no campeonato paulista de marcas e pilotos 1.6

O piloto paraense Augusto Santin conquistou o segundo lugar no Campeonato Nacional Marcas e Pilotos 1.6 de automobilismo, realizado em interlagos, no estado de São Paulo no último final de semana de julho, nos dias 29 e 30.

O campeonato é realizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo, um evento de alto nível, com pilotos de todo o Brasil. A próxima etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo está marcada para o dia 27 e 28 de agosto no Autódromo Internacional Velocitta em Mogi Guaçu-SP.

O piloto paraense só perdeu o primeiro lugar para o paulista Oswaldo Hlm, por uma diferença apenas de 0,207 seg. “ Achei que conseguiria ultrapassar no vácuo na última volta, faltou pouco,” disse o piloto.

Foto Reprodução Ascom Clube do Remo