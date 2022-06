Paraense continua pagando caro pela alimentação. Altas em alguns casos passam de 70,00%.

O custo de vida dos paraenses tem ficado cada vez mais caro, puxado principalmente pela sequencia de altas nos preços dos Alimentos Básicos. As pesquisas mostram esta realidade. Nos últimos 12 meses, por exemplo, a Cesta Básica apresenta um reajuste acumulado de quase 21,00%, percentual superior à inflação calculada para o mesmo período. As informações foram prestadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

As causas destes aumentos recordes e generalizados nos preços dos alimentos passam por uma série de questões, entre elas, a sazonalidade de vários produtos, fatores ligados à comercialização, altas nos custos de produção, altas consecutivas nos preços dos combustíveis e, consequentemente, aumentos nos custos dos fretes.

TRAJETÓRIA DE ALTA

Segundo as pesquisas realizadas pelo Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Abril/2021-Abril/2022), o custo da Alimentação Básica apresentou um reajuste acumulado de 20,65% no Pará. Este percentual é bem superior à inflação calculada em 12,43% (INPC/IBGE) para o mesmo período, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Departamento.

Ainda segundo as pesquisas do Dieese/PA, no período analisado (Abril/2021-Abril/2022), a grande maioria dos produtos que compõem a Cesta Básica apresentou altas de preços, e muitos produtos também apresentaram reajustes acumulados em percentuais superiores à média de reajuste da inflação (12,43%) e da própria Cesta Básica (20,65%), com destaque para os seguintes produtos: Tomate, com alta acumulada de 76,47%, seguido do Açúcar, com alta de 38,63%, e do Óleo de Soja (cozinha), com alta de 31,22%. Ainda de acordo com as pesquisas, outros produtos também apresentaram aumentos de preços, com destaque para o Leite, com alta de 16,96%, seguido da Banana, com alta de 13,56%; Carne Bovina, alta de 12,45%; Pão, 10,83%; Manteiga, 8,03%; Feijão, 3,59%, e da Farinha de mandioca, com alta de 1,70%.

Sacos de arroz à venda em mercado. Foto: Geraldo Bubniak/AEN



Imagem: Divulgação