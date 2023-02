Paraense, da seleção brasileira olímpica de boxe, participa do Golden Belt na cidade de Marrakech

O pugilista paraense Michael Trindade está no grupo brasileiro da seleção olímpica que participa do torneio internacional Golden Belt em Marrakech, no Marrocos. A disputa segue até o dia 10.

O torneio vale pontos para o ranking mundial. O grupo brasileiro é formado por Beatriz Soares (-66kg), Viviane Pereira (-75kg), Michael Trindade (-51kg) e Ramon Bategello (-86kg).

Os objetivos da participação dos atletas brasileiros é adquirir um bom ritmo de competição no início da temporada. “A gente vai estar em convívio com grandes equipes e, também vai ser importante no seguimento do calendário esportivo”, comentou Wladson Soares, técnico auxiliar da seleção brasileira que está com a equipe em Marrocos.

Michael Trindade [Carneirinho], de Marituba, faz parte da nova geração do boxe olímpico paraense, está numa chave com espanhol e outros adversários do oriente médio.

