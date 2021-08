Paraense de 37 anos é encontrada morta no Suriname

Natalia Soares, de 37 anos, chegou a receber atendimento, mas não resistiu. A causa da morte ainda é desconhecida.

Uma paraense foi encontrada morta na última terça-feira (3), na cidade de Paramaribo, capital do Suriname. De acordo com familiares, Natalia Soares, de 37 anos, chegou a receber atendimento, mas não resistiu. A causa da morte ainda é desconhecida.

Segundo a irmã da vítima, Natália vivia no Suriname há 20 anos. Ela vivia com o namorado e a filha. A família diz que está com dificuldades no traslado do corpo para o Brasil.

“Trazer o corpo dela para cá é muito caro e não temos condições. Falamos com a embaixada do Brasil no Suriname, mas eles disseram que não há voos para o Brasil, o que torna impossível a vinda dela pra cá”, disse Cristiane Soares.

