Paraense disputa Taça de Boliche em Mato Grosso e busca vaga na seleção

A paraense Dayse Silva, bolicheira apoiada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), segue para Cuiabá, onde disputa a Taça Mato Grosso de Boliche 2021, que será realizada entre os dias 23 a 25, no clube Gran Boliche, pela Federação de Boliche do Mato Grosso (FBMT), reunindo competidores dos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, além do Pará, do estado-sede e do Distrito Federal. Além do primeiro lugar no pódio, a atleta busca uma vaga na seleção brasileira da modalidade.

“A expectativa para este evento é a melhor possível, até porque estamos vindo de uma competição anterior com a medalha de ouro. Meu objetivo é conseguir a classificação para a seleção, pois no momento estou em sétimo lugar no ranking e espero neste torneio, em Mato Grosso, conseguir a vaga na equipe nacional de Boliche. Por isso, o apoio do governo estadual, através da Seel, é muito importante”, afirmou a atleta que fará dupla, na categoria adulto feminino 1ª divisão, com a mato-grossense Raquel Tenuta.

Também com apoio da Seel, em junho, Dayse foi campeã na Taça Rio de Janeiro de Boliche, ao lado da mineira Jacqueline Costa, vencendo as duplas dos clubes do Fluminense (2° lugar) e do Vasco (3° lugar) e conquistando a medalha de ouro na competição realizada pela Federação de Boliche do Rio de janeiro (FBRJ), no clube social Aerotonw.

“A Secretaria está cumprindo o seu papel de apoiar o esporte paraense em diversas modalidades, entre as quais o boliche, pois é fundamental projetar os talentos do nosso estado, para que representem o Pará e alcancem excelentes resultados”, afirmou o secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Vitor Borges.

