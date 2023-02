Paraense disputa título de boxe da NBA nos Estados Unidos na sexta-feira

O paraense Isaac Rodrigues, campeão brasileiro, latino WBO, latino WBF e mundial WBF, vai em busca de mais um título para sua galeria. Nessa sexta-feira, 10, na disputa o cinturão de campeão da National Boxing Association – NBA, categoria meio-pesado, diante do norte-americano Ricardo Rivera, 32 anos.

Popeye, o “Marinheiro”, como é conhecido no ringue internacional, soma 22 lutas com 17 KO’s. Apenas uma derrota.

Isaac, contudo, possui currículo mais expressivo ao do adversário, em sua trajetória apresenta 28 vitórias das quais aplicou 22 KO’s. Tem apenas três derrotas.

O embate entre o brasileiro, natural de Mocajuba-PA, com americano, será no Worcester Palladium, Main ST, na cidade de Boston, Massachusett, a partir das 20h.

Há duas semanas na cidade americana, local da luta, Isaac empenhou- se numa grande rotina de treinos sob observação do técnico Ulisses Pereira.

O paraense conta com reforço familiar na sua empreitada com a presença do seu genitor e do seu irmão.

Sobre o adversário, ele disse que “o meu oponente é um lutador alto, trabalha muito os golpes retos. Espero conseguir mostrar tudo que estou treinando diariamente na academia, usar bastante a linha de cintura e ser bem agressivo. Estou preparado e muito otimista diante de mais um desafio”, contou.

Na opinião do técnico Ulisses Pereira, o paraense está motivado e muito concentrado para encarar o oponente”, diz.

