Paraense é condenada à pena de 11 anos e pagamento de multa de 330 mil reais na Indonésia

A paraense Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, foi sentenciada à pena de onze anos de prisão em regime fechado, sem direito a visitas de familiares, mais o pagamento de R$ 330 mil reais, ou um bilhão de rúpias indonésias pela Justiça da Indonésia, onde está presa desde dezembro do ano passado, acusada do crime de narcotráfico internacional de cocaína do Brasil para aquele país. Apesar de a família não ter condições de arrumar todo esse dinheiro com facilidade para pagamento da multa, todos estão felizes com o resultado do julgamento, haja vista que a moça escapou do pior que seria condenação à morte ou prisão perpétua no país asiático.



A sentença contra Manuela Vitória foi prolatada na madrugada desta quinta-feira de Corpus Christi pela Justiça da Indonésia. O Ministério Público indonésio havia recomendado uma prisão de 12 anos, por entender que a ré não era narcotraficante e sim uma espéciede “avião” do crime organizado, que lhe enganou prometendo férias e aulas de surf. Assim, enganada, a jovem embarcou para Bali, na Indonésia, levando cerca de três quilos de cocaína.



Segundo disse uma familiar de Manuela Vitória, eles não tiveram acesso ao julgamento nem de forma remota, mas souberam pelo advogado Davi Lira que a moça pegou a pena mais leve e, assim, estão gratos a Deus pelo resultado, pois temiam que ela pudesse ser morta ou ficar com prisão perpétua na Ásia. Apesar de que não poderão vê-la ao longo desses 11 anos, eles têm a certeza de que a reverão quando ela estiver com 30 anos, de volta ao Brasil.

Imagem: Reprodução