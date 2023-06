Paraense é convidado para a banda do cantor e compositor britânico Cat Stevens

O músico, cantor e compositor paraense Lucas Imbiriba, de 39 anos, é um dos integrantes da banda de um dos ícones do rock mundial: Cat Stevens, atualmente chamado de Yusuf/Cat Stevens. A banda do cantor britânico, famoso pelos clássicos ‘Wild World’ e ‘Father and Son’, está em turnê pela Europa para o lançamento de seu novo álbum, “King of a Land”.



Lucas Imbiriba chamou a atenção do filho de Yusuf/Cat Stevens, Yoriyos Adamos, pelas suas performances e arranjos criativos de clássicos do rock no canal que leva seu nome no YouTube. “Ele já conhecia o meu canal na plataforma, que tem mais de meio milhão de inscritos e quase 46 milhões visualizações. Lá eu posto todos os meus arranjos musicais, canto e mostro minha versatilidade. Foi daí que veio o convite para integrar a banda”, explica Lucas.



O paraense não pensou duas vezes para aceitar a proposta. Dias depois, ele já estava sentado ao lado do próprio Yusuf/Cat Stevens. “Foi um momento muito emocionante para mim. Viajei no tempo ouvindo algumas de minhas músicas preferidas sendo reproduzidas ao vivo e a cores pelo próprio Cat Stevens, ídolo que me acompanhou em todas as fases da minha vida e eu bem ao lado dele, sendo profissional e fã”, revelou.



Na nova turnê, serão realizados cinco shows ao longo deste mês. A maratona começou em Berlim, no último dia 12, e depois seguiu para Hamburgo, no dia 15. A banda ainda irá se apresentar em Roma, no dia 18, e em Marbella, no dia 21. O encerramento está marcado para o dia 25 de junho, no Glastonbury Festival 2023, em Pilton, Somerset, Inglaterra. O evento é considerado pelos especialistas musicais um dos maiores festivais de rock do mundo e contará com a presença de nomes que marcaram gerações, incluindo Guns N’Roses e Elton John. A expectativa é reunir um público de 200 mil pessoas, de todos os continentes.

TRAJETÓRIA MUSICAL

Lucas Imbiriba se apaixonou por música aos 10 anos de idade. Ele tocava violão no Conservatório Carlos Gomes, em Belém. Com talento e dedicação, o paraense ultrapassou as fronteiras da Amazônia para conquistar a Europa. Ingressou na Escola Superior de Música da Catalunha, na Espanha e fez mestrado em música na Hochschule für Musik Nürnberg, na Alemanha.



Já participou de vários concursos internacionais e ganhou dezenas de prêmios de música. Tocou em respeitadas salas de concertos, como L’Auditori, de Barcelona; Stefaniensaal, de Graz; e a International House of Music, de Moscou. Além de tocar violão e guitarra, o paraense canta e compõe. Como intérprete e compositor, já produziu e lançou dois álbuns de música pop: ‘Lucas Cesar Expedition’ e ‘Change of Plans’.



Ao participar da turnê de uma lenda viva do rock internacional, Lucas Imbiriba se emociona com a história que construiu. “Sou um paraense que está tocando com músicos de Uganda, da Alemanha, da França e da Inglaterra. Estou muito honrado por fazer parte desse momento da banda de Yusuf/Cat Stevens, que está fazendo um resgate do rock dos anos 60 e 70 nessa nova turnê. A música é minha vida e me faz feliz em diversos aspectos, principalmente por tocar com um ícone do rock mundial”, enfatiza.

Imagens: Divulgação