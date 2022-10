Paraense é preso em aeroporto no RJ acusado de tráfico internacional de drogas

Na madrugada do último sábado (8), a Polícia Federal prendeu um homem, de 27 anos, natural de Barcarena, no Pará, foragido da Justiça, acusado de tráfico internacional de drogas, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro A ação faz parte da “Operação Euterpe”, realizada pela PF, que apura a exportação de cocaína apreendida em carga de açaí enviada para a Europa.

Ao desembarcar no Galeão, em um voo oriundo de Madrid, ele apresentou passaporte em nome de outro brasileiro durante o controle migratório. Além de identificar a falsa documentação, os policiais federais constataram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal de Belém, por tráfico transnacional de drogas.

O criminoso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para registro da ocorrência, pelo uso de documento falso e para procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Debate