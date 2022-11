Paraense ganha título Panamericano de judô veterano

O judoca paraense Reinaldo Costa, instrutor técnico da Asfam, garantiu mais uma medalha de ouro para o currículo. Ontem, domingo, 27, ele se sagrou campeão das Américas de Judô Veterano no Panamá.



O título pan-americano veio na categoria +100M2M4 com quatro concorrentes: um brasileiro (Leonardo Fraga), um peruano (Frank Alvarado) e um argentino (Emiliano Diez).

“A competição foi incrível. O resultado reflete todo o nosso trabalho ao longo deste ano. Dedico o título aos meus familiares e meus atletas”, comentou.



A participação de Reinaldo Costa no Panamericano no Panamá foi conquistada no campeonato brasileiro realizado em Joinville, Santa Catarina.



Reinaldo agradece o apoio do Governo do Estado, por meio da Seel, custeou à viagem ao país da América Central. Ele chega em Belém amanhã, terça-feira, 29.



Imagem: Brás Chucre/Ronabar