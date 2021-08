Paraense Ganso tem fratura no braço confirmada e vai passar por cirurgia

Camisa 10 do Tricolor tem lesão confirmada, mas não tem prazo de retorno definido

Substituído no fim do primeiro tempo, o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, sofreu uma fratura no rádio, um dos ossos do antebraço direito no empate do Tricolor com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1, pela Libertadores, na última quinta-feira. O atleta deverá passar por procedimento cirúrgico.

Outro que sentiu e precisou sair foi o volante Yago Felipe. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado no Rio de Janeiro, onde a delegação desembarcou na manhã desta sexta-feira.

Ganso sentiu o braço aos 41 minutos da etapa inicial ao se apoiar no chão para a queda após dar uma bicicleta. Ele imediatamente teve o local imobilizado e deixou o campo chorando, dando lugar a Cazares. Já Yago sentiu em uma dividida com um adversário na área e saiu em seguida para a entrada de Kayky no início do segundo tempo.

Com o empate, o Fluminense foi eliminado da Libertadores, já que o Barcelona ficou em vantagem por conta do 2 a 2 no Rio de Janeiro. O grupo se reapresenta no CT Carlos Castilho neste sábado para iniciar a preparação do confronto com o Atlético-MG pro Brasileirão, na segunda-feira.