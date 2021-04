Paraense Hadson Nery lamenta não ter sido chamado para o ‘No Limite’: ‘Não foi dessa vez’

Participante do “Big Brother Brasil 2020”, o paraense Hadson Nery foi às redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (26), para lamentar o fato de ele não ter sido chamado para o “No Limite”. A nova temporada do reality show, que vai ser formada só por ex-“BBBs”, estreia no dia 11 de maio.

“Infelizmente não foi dessa vez [que ele participa do ‘No Limite’], mas aqui eu deixo o meu carinho para todo mundo e agradeço de coração”, disse o ex-jogador de futebol após dizer que sua presença no programa foi cobrada por diversos internautas.

O auto-intitulado “Grandão sem medo” agradeceu o carinho dos fãs.

Assista:

Obrigado pelo carinho meu povo ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/xAr6PAD4FG — Hadson Nery ⚽️ (@HadsonNery) April 26, 2021

Fonte: O Liberal