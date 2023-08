Paraense, lutador da UFC visita Academia de Jiu Jitsu do Cassazum

Uma das lendas atual do Ultimate Fighting Championships (UFC), atualmente residindo nos Estados Unidos, o lutador paraense Melquizael Costa Winner, visitou Academia de Jiu Jitsu do Cassazum, recepcionado pelo professor Edyr Freitas, responsável pelos treinamentos dos atletas e também pela própria presidente do clube militar, Suboficial da Aeronáutica, Heloísa Helena Figueira da Costa. Após apresentação aos atletas, coube Winner, como é conhecido Internacionalmente dentro do UFC, falar um pouco de sua carreira vitoriosa nesse esporte muito badalado no planeta e logo surpreendeu a todos os presentes ao dizer que é paraense e nasceu na cidade de Porto de Móz, e que, com muito orgulho, que está levando o nome do Pará numa posição de destaque desse nobre esporte.

Para alcançar esse top do UFC não foi nada fácil, entretanto, tinha em mente uma missão em lutar no octógono do UFC, cujo grande responsável pela descoberta desse esporte foi o mestre Rorion Gracie.

Melquizael incentivou todos atletas que queiram chegar aos seus objetivos, que se dediquem nos treinamentos, que tenham uma vida saudável (nada de cigarros e bebidas) e caminhar com único objetivo de chegar ao sucesso.

“Pessoal passei até fome para chegar aonde estou; encontrei muitas dificuldades, porém, nenhum momento passou pela minha cabeça desistir do meu grande sonho que era ser um lutador vinculado ao UFC e graças a Deus obtido, consegui e já fiz várias lutas no octógono sempre levando a nossa bandeira do Pará”, disse Winner abraçado com o mestre Edyr Freitas.

Depois, a presidente do Cassazum, Heloísa Helena, agradeceu ao Winner pela inesperada visita à Academia do Cassazum, inclusive, de suma importância com seus ensinamentos, que proporcionou aos atletas de Jiu Jitsu em busca de seus sonhos.

O mestre Edyr Freitas ficou satisfeito com a simplicidade de Winner e “serviu muito a sua presença em nossa academia e mostrou com seriedade como chegou ao grande acalentado objetivo”.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar