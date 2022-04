Paraense Olavo Brasil lança novo CD autoral

Olavo Brasil se prepara para lançar seu mais novo trabalho autoral, um CD que vai contar com músicas que possuem letras mais construtivas e que possam transmitir um teor de conscientização para a sociedade com temas relevantes como o combate à violência contra a mulher, contra a criança, contra a discriminação, dentre outros temas de grande relevância social e que através da música, ele consegue atingir o público de uma forma profunda.

“Pretendo deixar em algumas canções um cunho social, pois a música pode influenciar as pessoas e deixar sua mensagem. Como disse antes a música não é só entretenimento também pode ser um forte canal de mensagem, informação e uma poderosa ferramenta conscientização”, pontua ele com muita sabedoria adquirida ao longo da sua extensa experiência musical.

Apesar de ter toda uma influência externa, o artista é natural do Pará, e os ritmos amazônicos não poderiam ficar de fora das suas referências artísticas. Olavo abraça ainda os ritmos típicos do Pará, como o famoso brega, o carimbó, dentre outros que são a marca registrada do estado.

Dentre as suas referências na música, Olavo Brasil ouve com frequência os artistas nacionais: Paulo Sérgio, Cazuza, Renato Russo, Mariza Monte, RPM, Titãs, Paralamas do Sucesso, e ainda, possui referências internacionais: Axl Rose (Guns N’Roses), Scorpions e The Beatles.

Inclusive, dentre as novidades que o músico está preparando na sua carreira, se inclui uma produção que é focada no ritmo brega, com uma pegada de brega raiz, dos artistas que foram os precursores do brega no nosso estado. “Estou trabalhando na gravação de coletânea de músicas do brega paraense ao vivo. Irei relembrar grandes sucessos de cantores como: Roberto Villar, Ditão, Luiz Guilherme, entre outros grandes cantores de nosso Pará”, menciona ele ao citar detalhes do seu novo trabalho.

O artista também já fez parte de várias bandas, dentre elas: Grupo astral, Os Populares de Igarapé-Miri, Banda Belém, Fruto Regional, Banda Kallango, Banda Gênesis, Banda Amazonas (onde interpretou seus maiores sucessos), Banda Vitrolla Sucesso, e por fim, hoje segue carreira solo, como Olavo Brasil & Banda Toca-Fita.

“Cada referência que passei ao longo da minha vida me formaram como o artista que sou hoje, então tenho a responsabilidade de refletir isso em cada trabalho autoral, e no meu novo CD isso vai se fazer presente nas nuances musicais, vocês vão notar nas entrelinhas”, comenta ele sobre o novo CD.