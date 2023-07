Paraense participa de Campeonato Sul Americano de Jiu-jitsu no Rio de Janeiro

Em busca do bicampeonato, o paraense Júlio César Campos, participa do Campeonato Sul Americano Crianças, no Rio de Janeiro, neste final de semana. Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), o atleta paraense já conquistou diversos títulos no esporte.

“O Júlio César é uma criança com grande potencial em representar o Pará em mais uma competição do esporte. Por isso é fundamental o incentivo que a secretaria oferece aos atletas para continuar conquistando títulos nacionais e internacionais para o nosso estado”, enfatizou Cássio Andrade, secretário de Esporte e Lazer.

Professor e pai, Júlio Campos, é um dos maiores incentivadores do atleta e afirma que a preparação para a competição ocorre há meses, sempre em busca de melhores resultados. “Estamos trabalhando com treinamento funcional, musculação para trabalhar a resistência e evitar futuras lesões”, destacou o treinador.

Aos 8 anos, Júlio, já participou de aproximadamente 60 competições nacionais e internacionais, como os Campeonato Brasileiro, Campeonato Paraense, além de outras competições da modalidade. Recentemente, o jovem atleta conquistou títulos internacionais como o “Europeu Kids” e o “Campeonato Paris”.

Júlio César agradece ao apoio que o Governo do Pará oferece aos atletas para representar o estado em competições. “Será mais uma competição em que vou representar a minha cidade Capanema e o meu estado. Quero agradecer ao Governo do Pará, a Secretaria de Esporte e Lazer pelo apoio que foi dado”, concluiu.

Campeonato

A edição do Campeonato Sul Americano Crianças 2023, ocorre neste sábado (29) e domingo (30), no Rio de Janeiro.

Texto de Bruna Cabral

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação