Paraense prestigiado

Na recente reunião na Alemanha para cuidar do Projeto da ONU “Integração do Esporte na Comunidade”, o melhor jogador do mundo na atualidade, Lewandowski, do Bayern de Munique, entregou uma camisa autografada de seu clube ao Professor paraense Edmundo Oliveira. Lewandowski fez votos para que um jovem da Amazônia possa ir treinar e jogar no Bayern de Munique.