Paraense que sobreviveu a queda de monomotor participará do programa de Fátima Bernardes

Sobreviver a queda de um monomotor, sem dúvidas, não é a sorte de muitos, porém, foi a do piloto paraense Antônio Sena, de 36 anos, que ao sobreviver a uma queda de um monomotor no dia 28 de janeiro deste ano, ficou 36 dias desaparecido na floresta amazônica.

Ele foi resgatado com 26 quilos a menos e declarou em entrevistas que caminhou por 32 dias até encontrar o acampamento do grupo de coletores, que lhe deram alimento e pediram socorro por meio de um rádio amador. Agora, sua história de sobrevivência e luta, digna de um filme de hoollywood, será contada para todo o Brasil, no programa Encontro da Fátima Bernardes, desta quarta-feira, 12.

