Paraense viajava para Paris com 4,5kg de cocaína na bagagem, mas foi flagrada pela PF

Agentes da Polícia Federal prenderam uma pessoa do sexo feminino, de 31 anos, que foi flagrada com 4,6 quilos de cocaína escondidos no forro de uma mala de mão o Aeroporto Internacional de Recife, em Pernambuco. A suspeita de tráfico não teve seu nome divulgado pela PF que, entretanto, informou se tratar de uma pessoa nascida em Belém, que residia em Ananindeua, na Região Metropolitana da capital paraense.

Conforme informou a PF, a prisão aconteceu na última sexta-feira, 03. A acusada trabalha com venda de confecções e não tem antecedentes criminais. Interrogada, a suspeita confessou aos federais que o destino final da droga seria Paris, na França. Caso seja condenada, ela pode receber uma pena entre 5 a 20 anos de prisão, por tráfico de entorpecentes.

Ainda segundo a PF, o flagrante se registrou cerca das 21h, durante uma fiscalização de rotina para repressão ao tráfico internacional e doméstico de drogas e outros crimes no Aeroporto Internacional do Recife.

Também foram apreendidos com a paraense, além das drogas, um celular, uma passagem aérea e alguns documentos e cerca de mil euros, equivalentes a R$ 5.120.

No seu depoimento, a suspeita não revelou quem seria o remetente e nem quem receberia a droga em Paris. Ela relatou que receberia R$ 12 mil pelo transporte do entorpecente e que aceitou a proposta por estar passando por dificuldades financeiras.

Segundo a Polícia Federal, esta foi a 14ª apreensão de drogas neste ano no Aeroporto do Recife. Até o último domingo (5), o órgão já havia retido 43 quilos de cocaína e 29 quilos de maconha durante as fiscalizações, e também prendido dez mulheres e quatro homens.

Imagem: Divulgação/PF