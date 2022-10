Paraenses brilham no Sul-Americano de Muaythai, em Montevidéu

No último final de semana, período de 22 a 23 de outubro, Montevidéu, no Uruguai, recebeu o Sul-Americano de Muaythai. O Pará fez bonito e ajudou o Brasil a terminar em terceiro lugar geral no quadro de medalhas da competição.



O Brasil competiu com 12 atletas e conquistou 10 medalhas. Entre elas, destaque para o lugar mais alto do pódio, do paraense Yuri Oliveira. Os também os paraenses Yara Almeida e Elias Guerreiro conquistaram prata e bronze, respectivamente.



A medalhista de prata Yara Almeida perdeu o ouro por pontos na final contra a adversária dona da casa, do Uruguai. A prata, porém, é motivo de muito orgulho para a atleta do Pará, que comemorou a chance de participar de competição internacional de elevado nível técnico.

“Foi uma experiência incrível poder representar nosso país e participar de um evento de alto nível. Foram duas lutas boas contra duas atletas excelentes. Por mais que não tenha conquistado o primeiro lugar no pódio, volto para casa extremamente feliz, pronta para treinar mais e me preparar para as próximas competições”, disse.



Antes do embarque para o Uruguai, a Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará (FMTTEPA) promoveu três competições e treinos específicos para os atletas paraenses como preparação para os confrontos internacionais.



Imagens: Divulgação