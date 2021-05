Paraenses conhecerão hoje o cartaz oficial do Círio 2021

A atenção dos paraenses, como também de outros fiéis em cidades brasileiras e em outros países, vai estar voltada, a partir das 18 horas desta seguda-feira (31), para a Basílica Santuário de Nazaré, no centro de Belém, onde será apresentado o cartaz oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2021. A apresentação desse símbolo que marca os preparativos para a festa maior do Pará reunirá o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e dirigentes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), entre os quais o presidente, padre Luiz Carlos Gonçalves, também reitor da Basílica Santuário, e o coordenador da DFN, Albano Martins. O evento será precedido pela Missa de Coroação de Nossa Senhora e a Subida ao Glória – a imagen original de Nossa Senhora será recolocada nos altos do altar-mor da Basílica Santuário, de onde foi retirada e colocada bem perto dos fiéis no dia 23 de maio até hoje (31). O tema do Círio 2021 é “O Evangelho da Família na Casa de Maria”.

Ao contrário de 2020, o lançamento do cartaz do Círio 2021 voltará a ter a presença dos fiéis na Basílica Santuário – a apresentação foi virtual no ano passado. Porém, desta vez, os devotos poderão estar presentes na missa presidida por dom Alberto Taveira Corrêa e acompanhar a cerimônia de Subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré ao Glória. Serão respeitadas as recomendações atuais dos órgãos de saúde e as limitações de público da Basílica.

Esses momentos fazem parte do Mês Mariano, envolvendo uma série de eventos comemorativos dos 15 anos da elevação da Basílica de Nazaré em Basília Santuário Mariano da Arquidiocese de Belém, ocorrido em 31 de maio de 2006. Será obrigatório o uso de máscaras, e haverá aferição da temperatura na entrada do Santuário. No interior da Basílica, os fiéis precisarão guardar distanciamento social, e não serão permitidas aglomerações em frente ao altar. A DFN informa que, assim como no ano passado, segue suspensa a apresentação e distribuição dos cartazes na Praça Santuário, ocorrida pela última vez em maio de 2019.

A cerimônia também poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Círio, o Canal do Círio no Youtube; pela TV Nazaré; e pelas redes sociais da Basílica Santuário.

“O cartaz marca o início do Círio; é muito gostosa a expectativa de todos para se saber como vem o cartaz e como virá a santa na berlinda”, afirma a assistente social Rozeana Oliveira, 49 anos, moradora do bairro Curió-Utinga.”O cartaz do Círio tem que estar na porta de casa, caso contrário não é o Círio”, observa, destacando que esse símbolo da festa mariana funciona como instrumento de evangelização, tanto em papel como nas redes sociais. Em uma frase, a devota revela seu pedido e de muita gente neste Círio 2021:”Vacina para todos”.

Fonte: O Liberal

Por: Eduardo Rocha

Foto: Cristino Martins / Arquivo O Liberal