Paraenses conquistam o vice-campeonato de futsal masculino dos JUB’s

A delegação de futsal composta por onze pessoas retornou ao Pará vice-campeã nos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s), realizados no período de 10 a 18 de outubro, em Brasília, Distrito Federal. A equipe da ESMAC-PA, que contou com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), jogou contra a equipe do Distrito Federal, IESB, com um placar de 4 a 2.

A equipe do Pará fez uma boa campanha na competição. Na final, o primeiro gol veio do time de Brasília, com o jogador Marcos Borges, no contra-ataque. No segundo período, a Esmac empatou a partida com o gol de Ruan Felipe. A decisão foi para os pênaltis, quando o IESB fez 4 a 2 para a Esmac.

A equipe foi formada pelos jogadores Gabriel Campos, Ruan Nogueira, Sávio Barbosa, Gabriel Quaresma, Jorge Santos, Evandro Cardoso, Iago Moraes, Davi Carvalho e Lucas Silva. Além do treinador, Elcio Silva, e o preparador Antônio Dias.

“Agradecemos ao Governo do Estado que nos deu maior apoio e acreditou na equipe. Minha maior realização foi ver a participação deles e a bravura que cada um atleta desempenhou na competição”, disse Elcio Dias, treinador.

O JUB’s foi realizado na capital federal com presença de todos os estados do país. A Esmac realizou cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. A equipe foi campeã no ano de 2019. Já em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, não houve campeonato.

Outra equipe que também contou com o incentivo da Seel foi a de handebol feminino, composta por Elaine Souza, Welleny Campos, Thalita Andrade, Graziele Santos, Milena Monteiro, Isislane Silva, Pâmela Farias, Daiane Reis, Jéssica Souza, Fernanda Lopes, Isabelle Silva, Silvani Silva (treinadora) e Hernani Castro (aux. técnico). Na competição, elas ficaram entre as oito melhores equipes.

Jogos da equipe paraense

Esmac 3 x 2 Estácio da Amazônia-RR

Esmac 7 x 1 UFJF-MG

Esmac 5 x 2 Uninassu-RN

Esmac 8 x 0 Unifacol-PE

Esmac 1 x 1 IESB-DF (2 x 4 pênaltis).

Texto: Bianca Rodrigues/Ascom Seel

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará