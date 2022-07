Paraenses devem ficar atentos para falsas intimações de pagamento de dívidas

Pessoas que tem débitos em aberto, devem ter cuidado com golpes que estão acontecendo através de intimações falsas, com uso de dados pessoais de paraenses, para o pagamento de dívidas.

Essas intimações de protestos são enviadas por fraudadores que se passam por Cartórios Nacionais, utilizando o nome Serviço Notarial de Títulos e Protesto, e nem se quer a nomenclatura existe.

Mesmo o documento apresentando os dados pessoais verdadeiros dos usuários e possuir o brasão da República, o documento apresenta informações falsas de leis e selos e de supostas dívidas das pessoas estão sendo notificadas.

A Associação dos notários e Registradores do Estado do Pará (Anoreg/Pa) alerta que esse golpe já prejudicou milhares de pessoas, que pagaram as supostas dividas para um cartório que não existe.

A intimação falsa, além de conter o Brasão da República, também apresentam DDD de contato de Brasília, uma referência a uma lei de minas Gerais e um selo de autenticidade do Estado de Goiá.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, seja pela internet ou por correspondência postal, é sempre indicado que haja a verificação da suposta notificação, telefonando para o Cartório de Protesto ou acessando o site oficial para consultar, de forma gratuita, pelo número do CPF ou CNPJ.

Também é necessário ficar atento ao prazo do protesto, estipulado pelos golpistas que geralmente é cobrado imediatamente. Por lei os devedores têm até três dias úteis para pagar o valor devido, após a intimação do Cartório. Dentro deste prazo. Eles podem entrar em contato com a pessoa ou empresa a quem supostamente esteja devendo, além do próprio Cartório. Caso a cobrança seja indevida, é impossível entrar com pedido de sustação judicial do protesto.

Foto: Reprodução / Anoreg/PA