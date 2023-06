Paraenses disputam títulos de campeões no boxe profissional internacional no Pará-Clube

O UP Boxe Show, em sua 13ª edição, no dia 1º de julho, na sede do Pará Clube, com duas sensacionais lutas valendo cinturão de campeão em nível internacional envolvendo pugilistas paraenses. A programação começa às 19h.

Jackson Furtado [Neguinho] enfrenta o venezuelano Yoni Blanco na disputa do cinturão de campeão Sul-Americano da WBA Fedebol [World Boxing Association], categoria super pena, em luta programada para 9 rounds.

Lucas Pereira, vai encarar o também Venezuelano Reinaldo Gonzalez na disputa do cinturão mundial da UBO [Universal Boxing Organization] na categoria cruzador, luta programada para 12 rounds.

Em junho do ano passado, Lucas Pereira conquistou o título Sul-Americano na categoria cruzador ao vencer o argentino Maximiliano Jorge por nocaute. Depois de um ano volta ao ringue em busca do cinturão mundial.

Lucas soma seis vitórias, todas por nocaute técnico. Já Rainaldo Armando González Guevara, nascido em Maturin, Venezuela, tem no cartel 13 vitórias, 8 derrotas. Sua última vitória aconteceu em dezembro de 2022 com nocaute sobre Sanderson Diaz no primeiro round. (Colaborou: Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação