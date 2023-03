Paraenses evidenciam protagonismo feminino no serviço público

Rompendo os desafios desde a escolha do curso na faculdade, há mais de 40 anos, a paraense Cleide Ferreira é a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora de Operações da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) nos 53 anos de existência do órgão. “Para mim isso é muito gratificante e desafiador. Hoje eu vejo que sou referência para outras mulheres que trabalham aqui. Podemos chegar, por meio da nossa técnica profissional, a um lugar de destaque”.

A fala da engenheira é o que norteia o “Dia Internacional da mulher”, comemorado neste 8 de março. Apesar da data ter sido oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) há mais de 60 anos, os desafios ocasionados exclusivamente pelo gênero continuam.

“Eu sinto que há uma cobrança muito grande, pois a mulher precisa mostrar que ela é capaz pela capacidade profissional e por competência, e não por ser previlegiada”. Cleide é a responsável pelo setor que capta a água do Rio Guamá, processa e leva até a casa dos consumidores que moram na grande Belém. O pioneirismo da engenheira sanitarista vem sendo regado há 16 anos com doses generosas de persistência e firmeza.

Pelos extensos corredores do complexo Bolonha, em Belém, a especialista coordena inúmeras equipes, onde existem homens e mulheres, tratados de forma igualitária, sem distinção de gênero. “Eu costumo dizer que trabalho é trabalho. O trabalho é feito por muitas mãos, inclusive mãos femininas. Nós podemos e sabemos fazer”, finalizou a diretora.

Na corporação da Polícia Militar do Pará, a Tenente Jéssica Cruz é a primeira oficial mulher paraense a fazer o Curso de Instrutor de Educação Física do Exército Brasileiro. “Eu estou orgulhosa. Eu ainda estou fazendo o curso e está sendo um desafio, de muita responsabilidade. Está sendo muito novo, por ser a primeira oficial “Calção preto”, mas entendo a responsabilidade e a representatividade disso”, enfatizou.

Em um ambiente predominante masculino, a Tenente diz que “toda conquista feminina é importante. De entender as oportunidades e que os sonhos são alcançáveis. Temos mulheres capazes e competentes, mas que não tem oportunidades”.

O Comandante-Geral da PM, Coronel Dilson Júnior, recebeu, no início de fevereiro, os oficiais da Corporação que concluíram o Curso de Instrutor de Educação Física, realizado pela Escola de Educação Física do Exército Brasileiro (EsEFEx), no estado do Rio de Janeiro (RJ). A recepção ocorreu no Quartel do Comando-Geral da PM, localizado em Belém.

Além da 1º Tenente Jéssica Gonçalves Cruz, o 1º Tenente Marcos Vinícius da Silveira foram recebidos pelo Comandante Dilson Júnior. Ambos pertencem à Academia de Polícia Militar ”Coronel Fontoura” e ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças Coronel Moreira (CFAP), respectivamente.

“Eu enxergo a minha tropa como um todo. Não porque eu fui a primeira, mas que temos muito a trabalhar. Foi uma porta que se abriu para as demais colegas. Qualquer uma pode fazer esse curso. Era algo que a gente não enxergava como uma possibilidade”, concluiu a militar.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará