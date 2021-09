Paraenses já podem viajar para Europa

A companhia área TAP Air Portugal responsável por fazer deslocamento de turistas entre Pará e a Europa, deve voltar a funcionar no final do mês de outubro, a medida foi dado por conta de um decreto que tem vigor até o dia 16 de setembro, podendo a vir ser prorrogado.

Serão 37 voos semanais do Brasil para Portugal durante este mês de setembro, já os números semanais aumentarão para 52 voos a partir de outubro. Essa conexão com a Europa através do voo Belém-Lisboa é de estrema importância para o turismo no estado do Pará.

Os passageiros que pretende ir para Portugal devem apresentar o exame RT-PCR ou teste rápido de antígeno com resultado negativo realizado com 48 horas ou 72 horas antes de viajar, crianças não necessitam apresentar exames ou teste, importante destacar para quem possui o Certificado Digital Covid Da União Europeia, não terá os testes exigidos.

Foto: Jader Paes