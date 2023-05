Paraenses podem concorrer as 75 mil bolsas de desenvolvimento de software oferecidas pelo programa Santander Bootcamp 2023

Com o objetivo de gerar mais oportunidades no mercado e desenvolver novos profissionais na área de tecnologia, a startup de educação e recrutamento DIO em parceria com o Santander Universidades, está com inscrições abertas para o Santander Bootcamp 2023.

O programa disponibilizará nesta terceira edição, 75 mil bolsas de desenvolvimento de software para todo o Brasil. Os participantes poderão escolher uma das seis trilhas educacionais a partir do nível inicial para as linguagens Backend Java, Full Stack Java+Angular, Ciência de Dados com Python, Mobile Android com Kotlin, Mobile Multiplataforma com Flutter e Mobile iOS com Swift. Interessados em participar podem realizar sua inscrição até o dia 31 de julho de 2023.

O Marcio Giannico, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil, destaca sobre a importância da oportunidade ofertada neste setor. “Essa é uma iniciativa do Santander Universidades para promover a inclusão no aquecido mercado de tecnologia, que demanda profissionais antenados com as novas tendências e que tenham conhecimento do setor.”

Ao final de cada uma das trilhas educacional, todos os profissionais que se graduarem ganharão certificados e acesso ao Talent Match (https://www.dio.me/hire-devs), a plataforma de contratação da DIO que conecta talentos com as melhores oportunidades do mercado de tecnologia. “Nossa principal missão é gerar cada dia mais oportunidades e acesso à educação para todos que tenham interesse em aprender e evoluir como desenvolvedores de software, aprimorando as habilidades de programação e criando um portfólio junto com a DIO e o Santander”, afirma Iglá Generoso, CEO e Founder da DIO.

Além de tudo isso, haverá um ranking de performance individual dentro do programa, onde os três melhores colocados ganharão prêmios em dinheiro, no notebook e acesso ao Dio Global (https://www.dio.me/planos), um programa para desenvolvimento de carreira internacional, com acesso a curso de inglês, mentorias e vagas abertas de tecnologia no exterior.

Conheça mais sobre Santander e seu apoio a Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 1 milhão de estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos realizados em parceria com 1.300 universidades de 25 países. Ao longo de 26 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação destinou € 2,2 bilhões de euros a iniciativas que viabilizaram mais de 1 milhão de bolsas de estudo. Em 2023, o objetivo é entregar 120 mil bolsas de estudo para apoiar universitários, empreendedores, microempreendedores, PMEs, startups e scaleups. Tudo isso é feito por meio de mentorias internacionais, premiações com incentivo financeiro e também via Santander X 100, uma comunidade global de empresas de destaque no ecossistema de empreendedorismo que conta com cerca de 80 empresários de 8 países para auxiliar no acesso a investimento, visibilidade, projeção internacional e networking.

Sobre a DIO – Fundada em 2018, a DIO é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente, o ecossistema da startup conta com mais de 1 milhão profissionais de tecnologia, 1.000 instituições de ensino, 2.000 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.

Faça sua inscrição aqui.

Foto Reprodução Adobe