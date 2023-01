Paraenses presos

Cerca de seis paraenses estão presos no Distrito Federal, acusados de participação nos atos que resultaram nas invasões e depredações no Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF. As investigações são realizadas pela Polícia Federal. Senado Federal e Câmara dos Deputados já enviaram seus relatórios acerca dos fatos de que se tem conhecimento até então, e que são questionados pelas defesas dos acusados, que ainda denunciam maus tratos.