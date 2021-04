Paraenses são convocados para o Mundial de Canoagem Oceânica na Espanha, em julho

Hiel Gesã e Lorena Jacob foram convocados pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) para disputar o Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica, entre os dias 4 a 6 de julho de 2021, na cidade de Lanzarote, na Espanha. Os paraenses têm o incentivo do Programa Bolsa Talento da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Natural de Santarém, no Baixo Amazonas, Hiel é um dos destaques do estado na modalidade. Experiente, acumula várias competições e a conquista de 16 títulos brasileiros. Pela categoria Máster D, a convocação dele resulta da participação do atleta no Campeonato Brasileiro, etapa única, em Ilha Bela, São Paulo, em que Hiel Gesã arrematou o 1º lugar.

“Uma alegria muito grande e também uma confirmação de que nosso trabalho e dedicação estão valendo a pena. A convocação para um mundial é a prova de que o trabalho e os treinos estão dando resultado”, frisou Hiel Gesã.

Já Lorena é da capital paraense, Belém, e na mesma competição que Hiel, faturou o segundo lugar na categoria Máster B. Cabe ressaltar que a convocatória é feita por meio de uma análise da confederação e os três primeiros de cada categoria são chamados.

“Receber a convocação em um período pandêmico, me trouxe uma felicidade imensa, no sentido de reforçar que estou no caminho certo e que tenho que continuar treinando. Uma convocação como esta me coloca em um patamar de ter a missão de estimular os jovens e as pessoas de todas as idades a gostarem do esporte como algo educacional, que torna o ser melhor e competitivo de forma saudável”, conta Lorena.

O Pará é cortado por uma extensa rede de rios. O Rio Tapajós, no Baixo Amazonas, e a Baía do Guajará, na frente de Belém, são locais em que os atletas praticam a canoagem, e são ambientes diferentes das oscilações do mar.

“A água do rio é muito pesada e aqui temos uma Baía, temos interferência de vento e maré, o que acaba trabalhando muito força e intensidade nas remadas. Chegamos no mar com potencial de força muito grande, isso nos coloca em outro nível”, detalha Lorena Jacob.

“Essa que é a grande diferença de treinar em água doce, observei, nesses vários anos de canoagem, que a gente se prepara mais remando e treinando na água doce, por ser mais densa que a salgada”, endossou o canoístaHiel Gesã.

“Sabemos que o esporte, em geral, é um dos melhores caminhos para formar cidadãos de bem, pois trabalha a personalidade e a disciplina. O que vemos aqui são atletas preparados que levam o nome do nosso Estado. E, agora, estamos ainda mais orgulhosos de terem sido convocados para o campeonato mundial da modalidade”, conclui Arlindo Silva, secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

*Por Bianca Rodrigues (Ascom / SEEL).

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará