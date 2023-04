Paraenses são destaques no VIII Arnold Classic Championchip realizado em São Paulo

Mesmo com apenas dois representantes, o Instituto Black Diamond representou bem o Estado no VIII Arnold Classic Championchip & Arnold Classic Fight, realizado em São Paulo, na Vila Guilherme. Ganhou medalha de ouro e prata.

Felipe Farias foi campeão Arnold Classic na categoria 80kg na modalidade K1.

André Felipe sagrou vice-campeão Arnold Classic categoria 65kg, também na modalidade K1.

“Podíamos ter participado com mais atletas, porém não foi possível por falta de condições financeiras”, disse o técnico Samuel Paiva. Ele, no entanto, destaca o apoio recebido do deputado Iran Lima que ajudou os paraenses.

“O esporte amador vive sob carência de ajuda financeira, mas ainda tem gente de bom coração em nos ajudar. É o caso do desportista e deputado Iran Lima”, contou. Também os atletas correram rifas para custear despesas de viagem.

Samuel Paiva, por sua vez, participa do GP do Mato Grosso do Sul no dia 5 de maio. Ainda em maio, dia 28, Ronald Cid “Black Diamond “, luta no card principal do War Muaythai, em São Paulo, na categoria profissional até 58kg. (Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação ‘Black Diamond’