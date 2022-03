Paragominas celebra com programação especial o Dia Mundial da Água

A Prefeitura de Paragominas realizou na manhã deste domingo, 27, uma ação para enfatizar o “Dia Mundial da Água”, que é comemorado em 22 de março. A programação aconteceu na área agrícola da fazenda Mimosa, localizada na comunidade do Uraim, às margens do rio Parazinho, zona rural do município.



O evento, que contou com a presença do prefeito Lucídio Paes, de produtores da região, secretários municipais e estudantes da rede municipal de ensino, também serviu de ponto de partida para a execução do projeto “Nascente Uraim: o futuro é agora”, que visa a sensibilização sobre a importância da água para a vida e para assegurar alimentos para a população mundial.

A meta do projeto, segundo a superintendente da Agência de Saneamento de Paragominas (Sanepar) Rosilene Gomes Costa, é criar um caminho reflexivo capaz de estimular a população, em geral, do uso correto dos recursos hídricos do município.



“A água está presente em todas as atividades e em todos os lugares do planeta, faz parte de todo processo agrícola e industrial, é utilizada para a geração de energia, criação de animais e principalmente na higiene pessoal, então é de extrema importância a preservação de nossos rios, lagos, nascentes e igarapés”, afirmou Rosilene.



De acordo com o prefeito Lucídio Paes, a água é o principal meio de vida de animais, vegetais e humanos, pois sem ela seria impossível a vida na Terra. Contudo, a maior parte da população brasileira ainda não se preocupa com a preservação desse recurso. “Por este motivo a gestão municipal continuará investindo em campanhas de educação ambiental para que a população paragominese fique atenta para a importância da água na vida de todos” finalizou o prefeito.

O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, para promover a consciência em todo o mundo sobre a importância deste recurso natural para a promoção da vida saudável no planeta.

Imagens: Reginaldo Ramos/R3 Comunicação