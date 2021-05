Paragominas: Dono de supermercado é morto a tiros no Loteamento Jaderlândia

O dono de um supermercado foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (25), em Paragominas, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, ele foi alvejado nas proximidades do seu estabelecimento comercial, localizado no Loteamento Jaderlândia.

O empresário, que era conhecido como Neto, ainda foi socorrido por familiares e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, mas não resistiu e veio a óbito pouco depois de dar entrada na casa de saúde. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Guarnições da Polícia Militar e equipes da Polícia Civil realizam, neste momento, diligências na cidade para tentar identificar e prender quem atirou na vítima. De acordo com informações de amigos, Neto era muito conhecido na cidade, principalmente na área do Jaderlândia, onde era chamado como “Neto do Supermercado Neto”.

POR TINA DEBORD

Fonte: Blog Zé Dudu