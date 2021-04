Paragominas e Maracanã recebem Policlínica Itinerante nesta terça-feira (27)

A Policlínica Itinerante já alcançou, desde janeiro, 75.005 pessoas em todo o Estado. Nesta terça-feira (27), as equipes envolvidas nas ações, que levam as unidades volantes a várias regiões paraenses, seguem nas cidades de Paragominas e Maracanã, no horário de 8h às 13h (ver endereços abaixo).

A ação, realizada por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), recebe pessoas com sintomas leves e moderados da Covid-19, uma estratégia que visa descentralizar esses serviços das principais unidades municipais e prestar os primeiros atendimentos a fim de evitar o agravamento da doença.

Na segunda-feira (26), os atendimentos ocorreram nos municípios de Maracanã, Paragominas e Quatipuru, além das unidades fixas em Belém, como estacionamento do Hangar, Mangueirinho e Núcleo de Esporte e Lazer (NEL). Somente neste primeiro dia de atividades, 174 pessoas foram atendidas. Já no último final de semana, sábado e domingo (24 e 25), foram realizados 283 atendimentos nas cidades de São João de Pirabas e Cametá. Além disso, a Poli Itinerante também esteve prestando os serviços de saúde em São Domingos do Capim e Ulianópolis, no sábado, contabilizando 148 pessoas atendidas.

Os pacientes que chegam nas estruturas da Policlínica montadas, em grande parte, em escolas municipais com a parceria das prefeituras, passam por triagem, avaliação médica, caso necessário são testados para a Covid-19, e então, recebem medicamento específico, com prescrição médica.

Serviço:

Funcionamento dos postos da Policlínica Itinerante em Belém:

– Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos, das 8h às 13h;

– Estacionamento do Hangar, de segunda a sábado, das 8h30 às 17h, e aos domingos, das 8h às 13h;

– Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), de segunda a sábado, das 8h30 às 17h.

Atendimento em postos no interior:

Paragominas: 26 e 27/04 – na Escola Presidente Castelo Branco, localizada na tv Estado do Piauí, Centro. De 8h às 13h;

Maracanã: 26 e 27/04 – na Escola Municipal Izidorio Francisco de Souza, localizada na Avenida Geraldo Manso Palmeira, Centro. De 8h às 13h;

Primavera: 28 e 29/04 – na Escola Inocêncio Soares – localizada na av General Moura Carvalho, S/N – Centro. De 8h às 16h;

Curuçá: 29 e 30/04 – na Escola Maria de Nazaré Guimarães, localizada na Travessa Quinze de Novembro, nº 18. De 8h às 13h;

Ipixuna do Pará: 29 e 30/04 – na Escola Agnes Vincquier, localizada na rua Luiz Batista Nonato, bairro Parauba. De 8h às 13h;

Santarém Novo: 30/04 e 01/05 – na Escola Prof. Conceição Pimentel, localizada na rua Da Mocidade, S/N – Cidade Velha. De 8h às 16h;

São Miguel do Guamá: 02 e 03/05 – na Escola Frei Miguel de Bulhões, localizada na tv Antônio Carlos de Lima, bairro Vila Nova. De 8h às 13h;

Nova Timboteua: 02 e 03/04 – na Escola Desembargador Augusto Olímpio, localizada na av Barão do Rio Branco, S/N – Centro. De 8h às 16h;

Santa Maria do Pará: 05 e 06/04 – na Escola Severiano Benedito, localizada na av Bernardo Sayão, Centro. De 8h às 13h.

Por Michelle Daniel (NGTM)

Fonte: Agência Pará