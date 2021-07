Paragominas: Pneu estoura e ônibus de passageiro cai em barranco de 50 metros e deixa 10 pessoas feridas

Um ônibus de passageiro caiu em um barranco de 50 metros de altura, na noite desta terça-feira (29), e deixou 10 pessoas feridas, três delas em estado grave. O acidente aconteceu no km 17 da Rodovia BR-010, entre os municípios de Paragominas e Ulianópolis, no sudeste do Pará. O veículo vinha da cidade de Imperatriz (MA) para Paragominas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle e caísse no barranco, em um local de difícil acesso. O motorista do ônibus ficou com as pernas presas nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

O resgate dos passageiros durou cinco horas, entrando pela madrugada desta quarta-feira (30), devido à dificuldade dos bombeiros e equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) em chegar ao local, no meio do matagal.

No acidente, sete passageiros ficaram feridos levemente e receberam atendimento no local. Outras três, em estado grave, foram encaminhadas para atendimento médico em hospitais de Paragominas.

“A operação foi muito desafiadora, pois aconteceu no meio da ribanceira, com muito mato e pouca visibilidade, mas os bombeiros militares, a equipe do Samu, PM e PRF atuaram em conjunto, superando os limites e desafios, alcançando o objetivo final de salvar todas as pessoas que estavam naquele ônibus”, destacou o major Cezar Alberto, Comandante do 1° GPA em Paragominas.

A operação, que teve duração de 5 horas, contou com seis viaturas, sendo duas de apoio; uma de salvamento; uma unidade de resgate; e dois caminhões de combate à incêndios. Além disso, nove bombeiros militares atuaram na ação, que exigiu muita técnica, precisão e equipamentos especiais adequados para o cenário.

