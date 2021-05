Paragominas será pioneira em projeto de interiorização da Ceasa

A Central de Abastecimento do Pará (Ceasa) apresentou, na tarde da última quarta-feira (5), o Programa de Interiorização do órgão para o município de Paragominas, no sudeste do estado. O município será pioneiro no projeto de interiorização da companhia.

O projeto piloto irá implantar em Paragominas uma central de abastecimento de alimentos da produção rural, com foco na agricultura familiar, que irá atender toda a Região do Capim. Segundo o prefeito Joao Lucídio Lobato Paes (PSD), com o projeto, haverá benefícios para os produtores rurais por conta do escoamento da produção e um menor custo ao consumidor final, além da diminuição do desperdício de alimentos.

Ele ressalta que a parceria com a Ceasa, além de favorecer a interiorização do órgão de abastecimento, vai fazer com que a agricultura familiar possa crescer no Pará. Para o presidente da Ceasa, José Scaff Filho, o projeto traz benefícios à todos.

Segundo Scaff, além de facilitar a escoação ao produtor, a população terá no município produtos de qualidade e a preços acessíveis, da mesma forma que o praticado na Central da Ceasa. “Parabéns a Paragominas pelo pioneirismo nesse projeto”, destacou o presidente.

Por Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu