PARAGOMINAS x REMO | Parazão | 30-01-2022

Os clássicos desse domingo continua rolando, e dessa vez é Paragominas e Remo que entram em campo na primeira fase pela 2⁰ rodada do Campeonato Paraense 2022.

O duelo vai ser as 16h, na Arena Verde, casa do Jacaré. Paragominas ocupa a última colocação do grupo A, junto com o Amazônia que perdeu na sua estreia.

Já o Clube do Remo está com 3 pontos, estreou no campeonato vencendo o Amazônia Independente por 1 a 0. Remo compartilha a liderança do Grupo C com o Castanhal.

Acompanhe o jogo ao vivo em:

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira